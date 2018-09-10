В Минск прибыл новый посол РФ Михаил Бабич

По его словам, в ближайшие дни Бабич планирует вручить копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.

Бабич назначен послом в Минске 24 августа. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Еще одним указом Бабич назначен спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

В связи с новыми назначениями Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В должности полпреда Бабич работал с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член провластной партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.

Как отмечали ранее эксперты портала РБК, совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике.

Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами в Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной.

РБК подчеркивает, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.

МИД Беларуси внес на рассмотрение Александра Лукашенко ряд кандидатур на должность посла в России.

«Президенту доложены предложения по некоторым кандидатурам на должность посла Беларуси в России. Какие-то кандидатуры президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами», — сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей 4 сентября по итогам встречи с главой государства.

Игорь Петришенко, который возглавлял посольство Беларуси в России с сентября 2012 года, 18 августа был назначен вице-премьером.

Новый посол РФ в Беларуси был назначен 24 августа. Александра Сурикова, который проработал в Беларуси с марта 2006 года, сменил 46-летний Михаил Бабич, ранее занимавший пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. Бабич также назначен спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Соответствующий указ Владимир Путин подписал через два дня после встречи с Александром Лукашенко в Сочи. Характерно, что назначили его послом в "Республику Белоруссия". Также Михаил Бабич наделен дополнительными полномочиями спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

В 1998 году Михаил Бабич работал вице-премьерам компании «Росмясомолторг», в 2000 году в отношении компании было возбуждено уголовное дело о краже 5 миллиардов российских рублей от продажи американской гуманитарной помощи.

Бабич тогда уже работал вице-губернатором Ивановской области, ему предъявили обвинение и даже объявили в розыск. После вмешательства в дело Путина Бабича оставили в покое.

В 2001 году он попадает уже в другой коррупционный скандал. Во время работы в администрации Ивановской области он находит инвесторов для Петровского спиртокомбината. Областная милиция тогда провела проверку сделки и даже передала материалы в прокуратуру области, но уголовное дело по итогам проверки не было начато.

С ноября 2002 года Бабич возглавлял правительство Чечни, это совпало с активной фазой чеченской войны, ведь новый посол России в Беларуси человек военный. Он служил в ВДВ, войсках КГБ СССР, принимал участие в боевых действиях и дослужился до полковника. Также будущий дипломат работал помощником директора пограничной службы ФСБ России.

В 2016 году Бабича хотели назначить послом в Украину. Но там кандидатуру не согласовали. Дело в том, что он входил в состав Совета безопасности России, который принял решение об аннексии Крыма в 2014 году. К тому же на отказ повлияла биография потенциального посла.

В Беларуси в кресле посла тоже не очень хотели его видеть, именно поэтому его кандидатуру так долго не согласовывали. Но после поездки Лукашенко в Сочи и встречи с Путиным решение, все же, было принято.