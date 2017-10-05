В Минск прибыл лидер Венесуэлы: Лукашенко и Мадуро заверили друг друга в дружбе

«То, что ваша делегация — весьма такая основательная — в непростое время для венесуэльского народа и государства, уезжая из страны, посещает государства, друзей своих, говорит о том, что в Венесуэле восстанавливается нужный для народа порядок, — сказал Лукашенко. — Думаю, нет необходимости говорить о наших чувствах к венесуэльскому народу, к вам лично. У нас больше десятка лет история взаимоотношений. Мы всегда питали чувства благодарности и высочайшего уважения к вам и вашему государству».

«У нас с вами был великий общий друг Уго Чавес, которого, к сожалению, уже нет, — добавил белорусский руководитель. — Суть нынешней нашей встречи с вами заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший шаг вперед в развитии наших отношений. Мы к этому готовы».

Николас Мадуро в свою очередь заявил: «Мы знаем, что находимся среди настоящих друзей. Мы прошли времена брутальных войн, баталий, но мы укрепились в этих баталиях на всех фронтах. И сейчас находимся на этапе восстановления, который тоже очень сложен».

По словам Мадуро, в Венесуэле предпринимаются новые шаги для экономического восстановления. «Мы назвали это планом боливарианского развития, так называемая экономика постнефтяного периода, — сказал он. — Мы должны развивать те сокровища, которыми обладает наша страна. В рамках этой работы мы должны обозначить конкретные направления совместной деятельности Беларуси и Венесуэлы».

Мадуро подчеркнул, что в Венесуэле «с восхищением относятся к той дисциплине и трудоспособности, которыми обладает белорусский народ». «На первом этапе у нас были хорошие успехи в этом плане, сейчас мы хотим все восстановить. В пошаговом, спокойном ритме восстановить этот уровень сотрудничества. Мы приехали с надеждой сделать это. Благодарим вам за ту солидарность, которую вы постоянно проявляете», — сказал президент Венесуэлы.

После встречи в формате «один на один» переговоры продолжатся в расширенном составе. «Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов, функционирование совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня», — сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Во второй половине дня Николас Мадуро примет участие в церемонии открытия памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару в минском сквере, который носит его имя.