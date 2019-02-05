В ведомстве отмечают, что Беларусь сохранила приверженность "стратегическому партнерству с Российской Федерацией". При этом Беларусь продолжила "выстраивать и наполнять предметным содержанием" диалог с ЕС, США и другими западными странами, добавляют в МИД.

Ведомство подчеркивает, что президенты Беларуси и России провели за год 10 встреч в различных форматах. За январь — ноябрь 2018 года на Россию приходилось 38,4% белорусского экспорта и 59,3% импорта, а Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров России.

Взаимодействие в различных сферах могло бы быть более эффективным в случае обеспечения равных условий хозяйствования, доступа к рынкам товаров и услуг, решения проблемных вопросов в нефтегазовой сфере, снятия проблем в области поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран.

Переговоры с Россией по соглашению о взаимном признании виз находятся "в завершающей стадии", отмечает внешнеполитическое ведомство. Этот документ, напомним, планировалось подписать 12 декабря в Бресте, но выяснилось, что он не прошел все стадии согласования внутри Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что не успел посмотреть соглашение.

В отношениях с ЕС МИД отмечает несколько визитов еврокомиссаров в Беларусь, Владимира Макея в Брюссель и напоминает, что между Минском и Брюсселем продолжала работать координационная группа, которая провела два заседания в 2018 году.

Удалось скорректировать остающиеся санкции ЕС в сторону уменьшения, исключив малокалиберное спортивное оружие из-под действия оружейного эмбарго.

По оценке МИД, переговоры по "Приоритетам партнерства" (которые ведутся уже больше года) выведены "на заключительную стадию". Этот документ станет дорожной картой сотрудничества на 2019−2020 год, если будет подписан. В "завершающую стадию" вступили и переговоры по упрощении визового режима, отмечает ведомство.

МИД также отметил, что Беларусь приблизилась к реализации задачи о распределении экспорта по формуле "треть-треть-треть", когда равные доли экспорта приходятся на рынки Евразийского союза, ЕС и остальных стран.

За 11 месяцев прошлого года доля ЕАЭС в белорусском экспорте составила 41,2% (47,3% за такой же период 2017 года), доля ЕС — 30,8% (26,1% в 2017 году), а доля третьих стран — 28% (26,6% годом ранее).

По оценке МИД, Беларуси удалось приблизиться к финальной стадии переговоров по вступлению в ВТО.

По состоянию на декабрь 2018 года завершены двусторонние переговоры по доступу на рынки с 20 членами ВТО <…> Интенсивные переговоры продолжаются с шестью членами ВТО (Австралией, Бразилией, ЕС, Канадой, США, Украиной).