Начало этой истории восходит к 1990-м, когда Минский тракторный завод решил выйти на американский и канадский рынки. Продавать трактора решено было не через собственное представительство, а с помощью фирм Belarusian Equipment of Canada Limited ("BEC", Канада) и Belarus Machinery Inc. ("BMI", США). Несмотря на названия, в реальности же первая компания полностью принадлежит российскому "ATEX", а во второй у российского "Автотракторэкспорта" 90% акций, и лишь 10% — белорусские.

Такой подход объяснялся неопытностью в маркетинге и работой по инерции. По той же схеме работали и в СССР.

Более 10 лет (!) МТЗ поставлял этим фирмам технику и комплектующие без оплаты, "на реализацию". Конечно, дебиторская задолженность росла — к январю 1999 года вышеназванные компании задолжали МТЗ огромные суммы. "BMI" не оплатил $28,5 миллиона, а "BEC" — $3 миллиона плюс еще 9,5 миллиона канадских долларов.

МТЗ пытается взыскать долги — даже инициирует процедуру банкротства "BEC", но те отклоняют иск и выставляют МТЗ встречную претензию — по качеству продукции. После безуспешных попыток МТЗ обращается к американской компании Suraleb Inc., — этакому юридическому коллектору, — чтобы та помогла взыскать долги.

Американцы готовы взяться за дело, но выдвигают жесткие условия. С того, что удастся взыскать, они оставят себе от 12% до 50% в зависимости от общей суммы, но минимум $1,5 миллиона. МТЗ эти условия устраивают, и компании подписывают контракт.

За полтора года Suraleb выбивает с российских фирм часть долгов в виде техники и имущества. Общая сумма взысканного на тот момент — почти $20 миллионов, из которых Suraleb хочет за свои услуги $4,4 миллиона. Однако МТЗ "по неизвестным причинам" не забирает имущество, которое взыскали американские коллекторы.

Здесь остается лишь строить предположения. "Наша Нива" не получила от МТЗ ответа на запрос о причинах такого поведения. Может быть, везти через океан реквизированные трактора было дороговато?

Тем временем американцы еще какое-то время ведут переписку и оказывают давление, пытаясь заставить белорусов оплатить услуги. Но те игнорируют требования. Поэтому в 2003 году американская компания обращается в Стокгольмский арбитраж. В этом суде, согласно договору между МТЗ и Suraleb, должны были разрешаться спорные вопросы.

Американцы требуют, чтобы МТЗ оплатил задолженность и пеню, а также возместил юридические издержки. Судебное разбирательство продолжается несколько лет. В конце мая 2006 года выносится решение о том, что белорусская компания не выполнила договор и признана виновной и должна оплатить услуги американцам.

Правда, суд корректирует требования американцев на основании перерасчета стоимости взысканного имущества и, соответственно, суммы вознаграждения. С учетом частично погашенного долга (за счет проданного в США имущества МТЗ) белорусская сторона остается должна $2,1 миллиона. Также белорусскую компанию обязывают выплатить $340 тысяч пени, $987 тысяч за услуги юристов и 1,2 миллиона шведских крон судебных издержек. Всего около $3,5 миллиона.

МТЗ отказался платить по этим счетам. Неизвестно, насколько серьезно на тот момент воспринимали белорусы постановление международного арбитража, но в перспективе ударило оно по ним весьма болезненно.

Американские юристы преследуют МТЗ по всей Европе

Спустя несколько месяцев после решения Стокгольмского арбитража — в декабре 2006 года — оно признается в США и принимается к исполнению. Спустя еще некоторое время решение Стокгольмского арбитража признается в Румынии и Канаде.

МТЗ удавалось уклоняться от исполнения решения, но, наконец, по настоянию американцев в июне 2017 года решение Стокгольмского арбитража признается в Литве. И литовцы приступили к принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.

На сегодня ситуация такова: в упомянутых странах (Литва, Канада, США, Румыния) арестованы все активы МТЗ. Филиал МТЗ прекратил свою деятельность в Литве, любая техника в собственности МТЗ будет конфискована в пользу Suraleb при попытке ввезти ее на территорию вышеупомянутых стран.

МТЗ лишен права получать средства от своих дилеров за поставленную продукцию. Имущество МТЗ в Литве (в других же странах оно уже всё продано, но там — незначительные суммы) в ближайшее время пойдет с молотка. Авторские права и знаки также арестованы — по ссылкам можно ознакомиться с соответствующими постановлениями государственного патентного бюро Литвы: торговая марка "Беларус" и "Belarus" находится под "временным ограничением прав".

В мае 2018 года литовский суд принял к исполнению постановление канадского суда в Онтарио и обязал МТЗ оплатить юридические издержки и в этой стране, а там немалая сумма — почти $400 тысяч.

Из-за проблем с торговым знаком "МТЗ" и "Беларус" у завода возникнут сложности с поставками техники в другие страны Евросоюза. Насколько известно "Нашей Ниве", юристы американской компании намерены последовательно продвигать признание решения шведского арбитража в других странах ЕС. На сегодня долг МТЗ составляет около $5 миллионов.

Отметим, что на заводе эту ситуацию не стали комментировать вообще: юрист предприятия сказала "Нашей Ниве", что "суды идут", а заместители директора по идеологии и экономике были "не особенно в курсе ситуации".

Правда, с "НН" побеседовал юрист компании Suraleb в Литве Эгидиюс Маркюнас.

"В 2016 году стороны предварительно договорились о мировом соглашении, но по неизвестным причинам МТЗ отказался подписывать его. Почему белорусский завод решил продолжить судебные разбирательства, мы не знаем. В соответствии с последующими судебными решениями сумма, которую должен был выплатить МТЗ, почти удвоилась и продолжает расти. К настоящему времени процесс взыскания долгов перешел в ту стадию, когда судебные приставы с аукциона будут продавать активы МТЗ: торговые знаки "БЕЛАРУС" и "МТЗ", дебиторские задолженности и прочие активы», — объясняет Маркюнас.

Нет ли возможности компенсировать долг американцам за счет того имущества, которое МТЗ "по неизвестным причинам" не стал забирать из США?

"За это время в Америке в пользу Suraleb inc. была продана недвижимость МТЗ. А что за 18 лет стало с деталями тракторов, мебелью и тому подобным, вы, наверное, догадываетесь. Торговый знак MTZ и BELARUS утрачен: в Америке его уже контролирует Suraleb inc.", — добавил юрист.

"Гипотетически МТЗ может продавать технику через подставную фирму, если на территории упомянутых стран техника будет ввозиться как имущество другой компании. Но на сегодня литовский дилер МТЗ решил не рисковать и платит за каждый проданный трактор назначенному судебным приставом администратору. Ведь любая попытка обойти закон может быть вскрыта и пресечена судом. Как результат — дальнейшее взыскание ущерба", — сказал Маркюнас.

Он обратил внимание и на то, что литовскими приставами арестованы торговые знаки "MTZ" и "BELARUS" на уровне WIPO — Всемирной организации интеллектуальной собственности.

МТЗ обжаловал действия приставов. Если суд отклонит их жалобу, то вышеупомянутые торговые знаки будут выставлены на аукцион.

На данный момент неясно, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Известно, что она контролируется на уровне правительства. В 2015 году 23 декабря принималось постановление №1235 "О некоторых вопросах наращивания и диверсификации экспорта и услуг".

Касательно МТЗ там намечалось следующее: "проработка вопросов наращивания поставок тракторов на американский рынок, проведение переговоров с юридическими фирмами по заключению соглашения о представлении интересов МТЗ для окончательного разрешения ситуации в отношениях с компанией "Суралеб".

Примечательно, что в том же постановлении предписывалось "восстановление репутации ОАО «МТЗ» на китайском рынке". О Китае вопрос отдельный, но что проблема с американцами осталась нерешенной — это очевидно.

Насколько для МТЗ чувствительны $5 миллионов? Если еще в 2015 году МТЗ был полностью убыточным предприятием, то в 2017 он уже работал с чистой прибылью почти $34 миллиона.

Правда, на начало 2018 года за заводом еще числились астрономические долги — долгосрочные обязательства по кредитам и займам составляли 511 миллионов рублей. Такие данные приводило издание "Белорусы и рынок".