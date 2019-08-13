Установкой памятника занимается Лидское ЖКХ, так гласят надписи на спецтехнике. Работы проводятся за счёт «Белтекс Оптик».
Деньги на памятник собирали за средства добровольных пожертвований граждан и организаций, спонсорских средств на благотворительный счёт Лидского ГУП ЖКХ.
Помогают в установке и создатели памятника — мастера Сергей Оганов и Ольга Нечай. По всей видимости, приехали проследить, чтобы у князя ничего случайно не оторвали при монтаже.
Постамент памятника облицован гранитом. Монтажники закрепят надпись «Гедимин» и герб «Колюмны».
Торжественное открытие памятника запланировано ко дню города, в день проведения в Лиде музыкально-пивного фестиваля Lidbeer — 7 сентября.
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