Очевидцы: «Мощный восходящий поток вчера в Лиде, #Беларусь».

Почти торнадо, но бог не дал ему вращения ) pic.twitter.com/BKT9FSRC72

— Блізкі космас. (@nadvorie) July 14, 2018

Уже несколько дней Беларусь находится почти в самом эпицентре циклона, который принес дожди, ливни с грозами и порывистый ветер. Затопления после ливней наблюдались в Бресте и Минске, в Барановичах выпал град, под Брестом из-за попадания молнии сгорело пять тонн соломы.

На 14 июля по стране объявлено штормовое предупреждение, дожди ожидаются по всей территории Беларуси.