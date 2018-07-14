Мощный восходящий поток, который мог стать торнадо, сфотографировали 13 июля в Лиде. Снимки очевидцев разместил твиттер-аккаунт "Блiзкi космас".
"Торнадо" в Лиде
© Twitter nuotr.

Уже несколько дней Беларусь находится почти в самом эпицентре циклона, который принес дожди, ливни с грозами и порывистый ветер. Затопления после ливней наблюдались в Бресте и Минске, в Барановичах выпал град, под Брестом из-за попадания молнии сгорело пять тонн соломы.

На 14 июля по стране объявлено штормовое предупреждение, дожди ожидаются по всей территории Беларуси.

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