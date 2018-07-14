Очевидцы: «Мощный восходящий поток вчера в Лиде, #Беларусь».
Почти торнадо, но бог не дал ему вращения ) pic.twitter.com/BKT9FSRC72
— Блізкі космас. (@nadvorie) July 14, 2018
Уже несколько дней Беларусь находится почти в самом эпицентре циклона, который принес дожди, ливни с грозами и порывистый ветер. Затопления после ливней наблюдались в Бресте и Минске, в Барановичах выпал град, под Брестом из-за попадания молнии сгорело пять тонн соломы.
На 14 июля по стране объявлено штормовое предупреждение, дожди ожидаются по всей территории Беларуси.
В Лиде успели сфотографировать "почти торнадо" (1)
Мощный восходящий поток, который мог стать торнадо,...
Что доказали стресс-тесты Белорусской АЭС и чего доказать они не могли (4)
Очередной этап стресс-тестов Белорусской АЭС,...
Белорусский ПЕН-центр потребовал немедленного освобождения Олега Сенцова (5)
Белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к...
Лукашенко пригласил "Мисс Беларусь-2018" работать в колхоз (14)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил...
Белорусское "дело врачей". Как Лукашенко борется с коррупцией (2)
В Беларуси идет беспрецедентная по масштабам...
TOP новостей
Сборная Бельгии обыграла Англию и получила бронзовые медали ЧМ по футболу (4)
Сборная Бельгии победила команду Англии в матче за...
Президент Литвы: пришло время Европе взять свою безопасность в свои руки (174)
Принимая в субботу в Германии вместе с лидерами...
Военные и реставраторы будут участвовать в инсценировке Грюнвальдской битвы в Польше (32)
Около пятидесяти литовских солдат и...
Большая чистка в Twitter: куда исчезли миллионы аккаунтов (7)
И Джастин Бибер, и Дональд Трамп , и Владимир Соловьев...
Трамп: больших ожиданий от встречи с Путиным нет (69)
Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в...