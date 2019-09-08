На открытии пришли люди с национальными флагами. Милиция никого не трогала. На открытии присутствовало несколько сотен человек. Национальных флагов было больше, чем государственных.
Памятник великому князю стоит на площадке у Лидского замка. Постамент памятника облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем надпись – "Гедымін" и герб "Калюмны". Памятник устанавливали на деньги Лидского предприятия "Белтекс оптик".
Памятник сделали по эскизу скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова, которые выиграли в конкурсе на создание памятника от Лидского райисполкома.
Нечай и Оганов – авторы мемориала в Куропатах, установленного в прошлом году.
Гедиминас - великий князь литовский в 1316-1341 годах, который вдвое увеличил территорию ВКЛ. Во время его правления каменные замки появились в Лиде, Медниках, Крево и Витебске.
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