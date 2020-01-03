"Как только такая необходимость появится, латвийские предприятия готовы предоставить необходимые услуги по перегрузке, хранению и транспортировке как в портах, так и на железной дороге", - сказала она, добавив, что "вопросы данного сотрудничества ранее обсуждались с белорусской стороной".

"Сотрудничество транзитной отрасли Латвии с Беларуси очень значимо, в том числе рост объемов транзита нефти является одним из возможных направлений, - отметила Канцена. - Латвия заинтересована развивать объемы грузов и обеспечить нефтеперерабатывающие заводы Беларуси поставками нефти транзитом с латвийских портов".

В пятницу, 3 января, стало известно, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, загрузка мощностей НАЗ снижена до минимально разрешенного уровня, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Белнефтехим". "Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", — сказал собеседник.

В "Транснефти", в свою очередь, заявили, что не получали заявок от российских нефтяных компаний на осуществление поставок в Беларусь с 1 января.

31 декабря Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли сообщило, что Москва может остановить экспорт нефти в Беларусь с 1 января из-за отсутствия условий поставок на будущий год. По данным агентства, прекращение поставок российской нефти означает появление дополнительных экспортных объемов смеси Urals на других направлениях, в частности в балтийских портах.