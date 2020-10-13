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Марии Колесниковой предлагали поучаствовать во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась. Об этом ее адвокат Александр Пыльченко рассказал в эфире «Эхо Москвы».
Maryja Kalesnikava
Maryja Kalesnikava
© Itar-Tass / Scanpix

— Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться [с Лукашенко]. Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить [насилие], сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же, вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси полтора суток и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми, — рассказал Пыльченко.

Кроме того, по словам адвоката, когда эти мужчины задали Колесниковой вопрос, как она видит свое будущее, она сказала, что видит по-разному: либо пять лет заключения — до новых выборов, либо полтора года — потому что так в Беларуси сидят политзаключенные, либо все изменится в любую секунду.

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Tut.by
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