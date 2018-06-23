БМП-1 наехала на Volkswagen Polo, который стоял в колоне автомобилей и пропускали военную технику.

За рулем Volkswagen Polo был мужчина, который ехал вместе с внуком. По счастливой случайности, он отделался лишь царапиной на руке. Однако, чтобы выбраться из автомобиля ему понадобилась помощь МЧС, сообщает информационный портал Гродно newgrodno.by.

Машина получила механические повреждения.

В причинах ДТП разбираются представители ГАИ и ВАИ.

Возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, будет организовано в соответствии с законодательством, заверили в Минобороны.

На видео, оказавшемся в распоряжении портала autogrodno.by, зафиксирован момент наезда БМП на легковой автомобиль. Гусеничную технику занесло на асфальте:

Не дожидаясь результатов проверки, военные компенсировали водителю раздавленного БМП автомобиля ущерб за счет средств офицерского собрания, пишет tut.by.

Водитель сообщил гродненскому порталу s13, что компенсацией доволен: «Мы пообщались, все нормально. Они сами позвонили мне и приехали. Я зла ни на кого не держу».