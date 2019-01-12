Была проведена проверочная закупка. Стоимость грузового дрона — 7200 долларов, грузоподъемность — 20 кг (примерно 80 блоков сигарет), дальность полета — 10 километров. Управление осуществляется через ноутбук и GPS-навигацию. Во время закупки продавца задержали.
После установили и покупателей техники, те перемещали сигареты через границу из Беларуси в страны Евросоюза — Польшу и Литву.
На сегодняшний день возбуждено уголовное дело за покушение на незаконную предпринимательскую деятельность. Производителям "дронов-контрабандистов" грозит до 3 лет лишения свободы.
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