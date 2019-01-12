Несколько человек производили и реализовывали беспилотные летательные аппараты, которые в том числе помогали перемещать контрабандные сигареты через границу. Клиентов искали через интернет. Их задержали, сообщает ТРК "Гродно".
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Была проведена проверочная закупка. Стоимость грузового дрона — 7200 долларов, грузоподъемность — 20 кг (примерно 80 блоков сигарет), дальность полета — 10 километров. Управление осуществляется через ноутбук и GPS-навигацию. Во время закупки продавца задержали.

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После установили и покупателей техники, те перемещали сигареты через границу из Беларуси в страны Евросоюза — Польшу и Литву.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело за покушение на незаконную предпринимательскую деятельность. Производителям "дронов-контрабандистов" грозит до 3 лет лишения свободы.

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