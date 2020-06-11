— Чтобы проходил обыск, я не видел, но люди в масках, у которых на форме написано ДФР, — да, они тут есть, — сказал TUT.BY начальник отдела спецпроектов, благотворительной и спонсорской помощи Белгазпромбанка Сергей Приемко.

Напомним, один из претендентов в президенты в нынешнюю избирательную кампанию Виктор Бабарико до выдвижения 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.

В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY рассказали, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 335 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

— В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Дополнительная информация будет предоставлена позже, — сказали в пресс-службе КГК.

— Виктор Бабарико входит в список подозреваемых?

— Данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет, — уточнили в КГК.

Виктор Бабарико рассказал TUT.BY, что в штабе инициативной группы все спокойно.

— Ни у наших сотрудников, ни у наших членов группы ничего такого не происходит. Знаю, что обыск проходит у людей, непосредственно связанных со мной. Но они не сотрудники банка, просто мои друзья, они могут знать тех, кто проходит по делу в качестве подозреваемых. Но фамилий ведь мы не знаем, кто проходит по делу. Это лишь мое предположение, — сказал Виктор Бабарико.

— Сколько таких людей, у которых проходит обыск?

— Пока один.

Глава инициативной группы Виктора Бабарико Эдуард Бабарико рассказал TUT.BY, что в штабе все спокойно. Информации о том, что у некоторых членов инициативной группы проходят обыски, там не владеют.

— Все хорошо. Мы так же, как и вы, видим эти слухи, но никаких данных у нас пока нет, — сказал Эдуард Бабарико.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов, и попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частников. Он также поручил совместно с генеральным прокурором, Комитетом госконтроля, другими структурами и при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы они несли ответственность за людей.

Бабарико: То, что происходит, — давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили

Виктор Бабарико в своем штабе обратился к членам инициативной группы. Он заявил, что то, что сейчас происходит, — это давление на него, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Видео с его речью прислала читательница TUT.BY.

— Начались обыски у людей, тесно со мной связанных. Эта история идет к компании «ПриватЛизинг», и она касается только банковской деятельности. Возбуждены уголовные дела [по отношению] к бывшим сотрудникам и действующим. На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано: в настоящий момент такой человек не проходит. Что это значит? Что штаб — в безопасности. То есть мы продолжаем работу. У меня большая просьба: не переживать. Банк будет разбираться со своими делами, а штаб это не затрагивает, потому мы двигаемся по общему плану.

Тот, кто все-таки решит, что это для него представляет какую-то персональную угрозу, имеет абсолютно полное право встать и уйти. И я честно скажу, я буду всем благодарен, независимо от того, какое будет дальнейшее действие. Вы сделали уже очень много, спасибо вам всем огромное. Останетесь или уйдете — все равно во благо нашему делу.

То, что сейчас происходит, — это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно. Но я к нему готовился, я это понимаю. Поэтому у вас есть полное право сделать любой выбор. За то, что вы были со мной хоть какую-то часть времени, отдали свои силы и компетенции, огромное спасибо, — сказал Виктор Бабарико.