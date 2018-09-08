503 года тому назад, 8 сентября 1514 года, наши предки выиграли одно из самых значительных сражений того времени. Войско Великого Княжества Литовского под началом гетмана Константина Ивановича Острожского разгромило под Оршей московских интервентов.
Oršos mūšis
© Istorijos detektyvai

Это была блестящая победа над значительно превосходящим по численности московским войском, достигнутая в войне по защите своих земель своей же армией под предводительством своего, православного, гетмана.

Отцы белорусской национальной историографии считали ее ярким доказательством исторической неидентичности белорусов и великорусов. А для историков российских, наоборот, она была едва ли не самым "неудобным" событием, которое никак не вписывалось в концепцию "единого славянороссийского народа".

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Для трубадуров "Великой России" агрессия Москвы против Великого княжества была справедливой борьбой за "воссоединение" земель Руси в одном государстве. Но именно Оршанская битва и разрушает тезис о православии как основе того "единства" и справедливом характере войн "за воссоединение".

В XVI в. для наших предков было естественно не только помнить о победе под Оршей, но и гордиться ею.

Православный летописец выражал благодарность гетману Острожскому за то, что его стараниями "московского врага побили", и ставил московитов в один ряд с басурманами. В эпоху жесточайшего противостояния с Москвой битву 1514 года часто упоминали в героическом контексте, называя "великой битвой Оршанской".

Та победа остановила масштабное наступление московской армии и позволила освободить города Восточной Беларуси, а в дальнейшем — способствовала развалу опасного, угрожавшего существованию ВКЛ, военного альянса Москвы с империей Габсбургов.

Так что пафосные слова о защите суверенитета отнюдь не беспочвенны. И сегодня не лишне помнить ту военную мудрость, благодаря которой наши предки одержали победу.

"Наша Нiва"
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