Это была блестящая победа над значительно превосходящим по численности московским войском, достигнутая в войне по защите своих земель своей же армией под предводительством своего, православного, гетмана.

Отцы белорусской национальной историографии считали ее ярким доказательством исторической неидентичности белорусов и великорусов. А для историков российских, наоборот, она была едва ли не самым "неудобным" событием, которое никак не вписывалось в концепцию "единого славянороссийского народа".

Для трубадуров "Великой России" агрессия Москвы против Великого княжества была справедливой борьбой за "воссоединение" земель Руси в одном государстве. Но именно Оршанская битва и разрушает тезис о православии как основе того "единства" и справедливом характере войн "за воссоединение".

В XVI в. для наших предков было естественно не только помнить о победе под Оршей, но и гордиться ею.

Православный летописец выражал благодарность гетману Острожскому за то, что его стараниями "московского врага побили", и ставил московитов в один ряд с басурманами. В эпоху жесточайшего противостояния с Москвой битву 1514 года часто упоминали в героическом контексте, называя "великой битвой Оршанской".

Та победа остановила масштабное наступление московской армии и позволила освободить города Восточной Беларуси, а в дальнейшем — способствовала развалу опасного, угрожавшего существованию ВКЛ, военного альянса Москвы с империей Габсбургов.

Так что пафосные слова о защите суверенитета отнюдь не беспочвенны. И сегодня не лишне помнить ту военную мудрость, благодаря которой наши предки одержали победу.