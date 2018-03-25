В "День Воли" оппозиционеры наметили два больших мероприятия в столице: "Марш достоинства и свободы" по проспекту Независимости и митинг-концерт у здания Оперного театра. Власти разрешили лишь последнее. А до полудня, когда с площади Якуба Коласа должно было стартовать шествие, там начали задерживать людей.

"Интерфакс" передает, что среди задержанных — оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Беларуси кампании 2010 года Николай Статкевич, один из организаторов шествия.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта. В прошлом году акция не была санкционирована, что закончилось задержаниями, в том числе журналистов.

БНР — политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Сторонники БНР называют ее первым независимым государством в новейшей истории Беларуси.