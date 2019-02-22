Как уточняет портал Tut.by, останки нашли в пределах нынешних улиц Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспекта Машерова. Дальнейшая судьба проекта пока неясна. Не исключено, что инвестдоговор будет полностью расторгнут, а вместо жилого комплекса на участке появится сквер.

Как заявила старший инспектор отдела культуры городского исполнительного комитета Алла Кондак, всего в этом месте может быть захоронено до тысячи человек, каждый день бойцы 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны поднимают примерно 40 останков. Также в этом месте находят личные вещи погибших — обувь, стеклянные чернильницы и посуду, монеты, оправы для очков.

Председатель горисполкома Александр Рогачук сказал, что все останки будут подняты на поверхность и перезахоронены согласно традициям и религиозным канонам. "С представителями еврейской диаспоры обсудили дорожную карту дальнейшего взаимодействия <…>. Что касается мемориала на Северном кладбище, то по моему поручению будет проработан соответствующий архитектурный комплекс. Именно на этом месте будем дозахоранивать жертв гетто", — резюмировал он. Еврейские общественные организации в целом поддержали эту идею, но попросили учесть некоторые религиозные аспекты перезахоронения.

В Брестском гетто, по разным данным, находилось до 28 тысяч евреев. Около 17 тысяч человек были расстреляны в октябре 1942 года вблизи железнодорожной станции Бронная Гора в Березовском районе. Судьба остальных узников неизвестна.

По воспоминаниям очевидцев, после уничтожения гетто там в течение месяца ежедневно производили расстрелы. В послевоенные годы в этом квартале неоднократно находили человеческие останки, которые были перезахоронены в братских могилах на городских кладбищах "Плоска" и Тришинское.