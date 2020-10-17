В Беларуси заявили, что полностью расплатились за российский газ. В «Газпроме» так не считают

«За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — сказала пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович. При этом она не назвала сумму, которую погасила белорусская сторона.

В «Газпром трансгаз Беларусь» (100%-ная белорусская «дочка» «Газпрома») заявили, что 16 октября получили от газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и «Нафтана» денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре 2020 года («Белтопгаз») и в мае-сентябре 2020 года («Нафтан»).

Вместе с тем в нарушение договоров на поставку природного газа акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями «Белтопгаз» не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года «Нафтаном» не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена, сообщили в белорусской дочке «Газпрома».

В «Газпром трансгаз Беларусь» не считают ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления компании о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что Беларусь сможет погасить долг за поставленный газ перед «Газпромом» после получения кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 500 млн долларов. Кредит поступил в бюджет Беларуси сегодня, 16 октября, сообщил белорусский Минфин. После поступления средств от ЕФСР на счет Министерства финансов Беларуси денежные средства по целевому использованию распределены на белорусские газоснабжающие организации пропорционально объемам поставок газа.

В апреле, когда цены на газ на европейском рынке существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта, который был подписан 14 февраля текущего года. Тогда цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ, который в сентябре достиг 328 млн долларов. При этом в Минэнерго Беларуси утверждали, что Минск не имеет задолженности за импортируемый газ, но имелись разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.