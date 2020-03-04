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В результате взрывов на салюте по случаю Дня независимости в 2019 году в Минске погиб один человек, еще 11 были ранены. Обвинения по этому делу предъявлены трем фигурантам.
Minske per šventinį fejerverką žuvo moteris, sužeisti dar trys žmonės
Minske per šventinį fejerverką žuvo moteris, sužeisti dar trys žmonės
© Reuters / Scanpix

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси завершило расследование уголовного дела о взрывах салютных установок на празднованиях по случаю Дня независимости 3 июля 2019 года в Минске. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в среду, 4 марта.

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В документе отмечается, что причиной взрывов стала некачественная пиротехника из России. "Закупленная у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта", - указывается в сообщении.

Три фигуранта

В рамках уголовного дела обвинения предъявлены трем фигурантам - двум сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предприятия-изготовителя фейерверочных изделий, а также командиру роты Минской военной комендатуры. В сообщении СК отмечается, что все трое в нарушение норм безопасности модифицировали фейерверочные изделия, уменьшая их диаметр путем механического воздействия, чтобы зарядить ими салютные установки.

В ходе залпов произошли подрывы в трех из шести мест, где проводился салют. Погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек были ранены. Фигурантам угрожают сроки лишения свободы от пяти до семи лет.

Deutsche Welle
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