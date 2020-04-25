В Беларуси зарегистрировано 9590 случаев COVID-19

Всего в стране зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию. Прирост за последние сутки стал рекордным — плюс 817 случаев. Минздрав объясняет такой стремительный рост тем, что в Беларуси сейчас проводят много тестов — всего их было сделано 139 тыс. 295 с начала вспышки.
— Это больше, чем в Южной Корее, которая является примером, — утверждает замминистра Елена Богдан. — Мы опережаем Польшу, Нидерланды, Украину. Беларусь — на уровне США и развитых европейских стран.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов (плюс четыре за последние сутки).
В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
В нашей стране 25 апреля проходит субботник. Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что сейчас нет оснований для переноса или отмены субботника. Тем временем в ВОЗ напомнили Беларуси о необходимости учитывать все риски при проведении массовых мероприятий.
Ранее на сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали, как в нашей стране борются с коронавирусом. ВОЗ снова рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также найти возможности для дистанционного обучения в школах и университетах.
Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома. Человек не знает, инфицирован он или нет, отметила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан, и вместе с тем многие собираются на большие выходные ехать к родителям. Минздрав рекомендует этого не делать, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища. «На сегодня это наша самая большая просьба, чтобы в последующем, через неделю-другую, не получить роста заболеваемости», — сказала специалист.
Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой не посещать на Радуницу кладбища.
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