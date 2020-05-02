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В Беларуси на 1 мая зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19, что составляет 8 процентов от количества проведенных тестов, сообщает пресс-служба Минздрава.
В Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с коронавирусом
© AP / Scanpix

С начала вспышки на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+ 4 летальных исхода за сутки), выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 186 262 теста.

Прирост количества инфицированных за последние сутки составил 890 человек. 30 апреля было зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19. Днем ранее прирост за сутки был меньше — 846 новых случаев. 29 апреля было 973 новых случая, 28 апреля — 919.

Напомним, что каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет такой рост количеством проведенных тестов.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии в нашей стране является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования.

В мире количество зараженных коронавирусом выросло до 3 259 167 человек, умерли 233 439 пациентов, выздоровели 1 015 183 человека.

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Tut.by
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