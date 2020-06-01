В Беларуси зарегистрировали 43 403 случая COVID-19. Прирост за сутки — 847 инфицированных

Выздоровели и выписаны 18 776 пациентов (плюс 262 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 240 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Всего проведено 553 377 тестов (12 284 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 6,9. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.