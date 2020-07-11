В Беларуси зафиксировано 64 767 случаев коронавируса

Прирост новых случаев за сутки — 163, днем ранее было 193.

С начала пандемии выздоровели 54 919 пациентов (+ 665 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране умерли 459 пациентов (+ 5 за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Всего проведено 1 млн 123 тысячи 158 тестов.

На днях глава Минздрава Владимир Караник отметил, что в последние недели в Беларуси наблюдается устойчивая положительная динамика. При этом в Минздраве не исключают вероятность второй волны пандемии.

Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями. За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз. Это позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов без исключения нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования.