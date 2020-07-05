В Беларуси зафиксировано 63 554 случая коронавируса. Плюс 284 за сутки

Выздоровели и выписаны 50 тыс. 871 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+5 за сутки).