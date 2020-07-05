В Беларуси зафиксировано 63 554 случая коронавируса. Плюс 284 за сутки

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В Беларуси на 5 июля зарегистрированы 63 тыс. 554 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост на сутки составил 284 человека. Всего проведено 1 млн 68 тыс. 029 тестов, сообщается в телеграм-канале Минздрава.
Выздоровели и выписаны 50 тыс. 871 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+5 за сутки).
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