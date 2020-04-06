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С момента регистрации первого случая заражения коронавирусом в Беларуси инфицированы 700 человек. Из них 53 уже выздоровели, в больницах под наблюдениям медиков находятся 634 человека, умерли 13 человек. Статистику опубликовали в официальном телеграм-канале Минздрава.
Koronavirusas Baltarusijoje
Koronavirusas Baltarusijoje
© AFP / Scanpix

На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть — лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписаны 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении.

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Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 6 апреля в Беларуси провели более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий.

Tut.by
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