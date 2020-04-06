На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть — лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписаны 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении.
Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 6 апреля в Беларуси провели более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий.
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