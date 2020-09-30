В Беларуси задержана баскетболистка Елена Левченко

TUT.BY стало известно, что сегодня утром Елена Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинское РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.
По словам Елены, ее обвиняют по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Позже адвокат сообщил, что Елену отвезли в ЦИП на Окрестина. О дате и времени суда неизвестно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа.
Ранее Елена активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.
В частности, она говорила:
— Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.
На данный момент информации о задержании других спортсменов, активно выражавших свою позицию, нет.
Елена Левченко — одна из самых известных белорусских баскетболисток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы. Лишилась ставки в национальной команде в ноябре прошлого года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба (67)
До парламентских выборов в Литве времени осталось...
За последние сутки в Литве установили 115 случаев коронавируса (15)
За последние сутки в Литве установили 115 новых случаев...
Меркель не признает Лукашенко и подтверждает встречу с Тихановской (43)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с одним из...
В парламенте Литвы рассматривают новый запрет: количество мест для курения сократится (20)
Парламентский комитет по вопросам здравоохранения 30...
Науседа об ответных санкциях Беларуси: этого можно было ожидать (80)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что ответных...