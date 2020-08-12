В Беларуси за три дня задержано более 6 тысяч участников протестов

В Минске и нескольких других крупных городах страны протестующие открыто противостояли милиции и внутренним войскам, а также пытались перекрывать движение транспорта, утверждает ведомство.
По его данным, за сутки в разных городах совершено пять умышленных наездов на представителей силовых структур. В Бресте милиция применила оружие на поражение в столкновении с вооруженными арматурой гражданами, один протестующий был ранен. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск.
Массовые протесты в Минске и других городах Беларуси начались вечером 9 августа и продолжаются трое суток. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: на следующей неделе ждут новые критерии безопасности – будут зависеть от места жительства (9)
Премьер-министр Литвы в среду сказал, что в ближайшее...
Комитет парламента Литвы предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси (85)
Комитет по иностранным делам Сейма Литвы в среду принял...
Белорусский эксперт: Лукашенко стремится продать Западу версию о том, что Тихановская – агент Кремля (33)
Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...
Литва готовится ко второй волне коронавируса: реагентов хватит до октября (13)
Парламентский комитет нацбезопасности и обороны...
В Литву "с гуманитарными целями" смогут беспрепятственно приехать белорусы (3)
В Литву беспрепятственно смогут приехать зарубежные...