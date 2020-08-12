aA
В третью ночь массовых протестов против официальных итогов выборов в Беларуси задержано более тысячи человек, сообщило МВД страны в среду, 12 августа. Общее число задержанных с 9 августа превысило 6 тысяч человек. В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах.
В Беларуси за три дня задержано более 6 тысяч участников протестов
© Itar-Tass / Scanpix

В Минске и нескольких других крупных городах страны протестующие открыто противостояли милиции и внутренним войскам, а также пытались перекрывать движение транспорта, утверждает ведомство.

По его данным, за сутки в разных городах совершено пять умышленных наездов на представителей силовых структур. В Бресте милиция применила оружие на поражение в столкновении с вооруженными арматурой гражданами, один протестующий был ранен. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Статьи по теме:
Хроника протеста в Беларуси: силовики нападают на журналистов, за двое суток — около 5000 задержанных  (26)
Линкявичюс: Литва будет добиваться санкций ЕС в отношении Беларуси  (10)

По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск.

Массовые протесты в Минске и других городах Беларуси начались вечером 9 августа и продолжаются трое суток. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Белорусский эксперт: Лукашенко стремится продать Западу версию о том, что Тихановская – агент Кремля (33)

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...

Протесты в Беларуси. День третий: баррикады, резиновые пули, силовики во дворах (168)

Во вторник, 11 августа, вечером в Беларуси вновь вышли...

Линкявичюс: Тихановская чувствует себя хорошо, выскажется в скором времени (109)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что...

Глава КНБО: обсуждается введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси (14)

Председатель парламентского Комитета по национальной...

Комитет парламента Литвы предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси (85)

Комитет по иностранным делам Сейма Литвы в среду принял...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: на следующей неделе ждут новые критерии безопасности – будут зависеть от места жительства (9)

Премьер-министр Литвы в среду сказал, что в ближайшее...

Комитет парламента Литвы предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси (85)

Комитет по иностранным делам Сейма Литвы в среду принял...

Svetlana Tichanovskaja Sviatlana Cichanouskaja Aleksandras Lukašenka

Белорусский эксперт: Лукашенко стремится продать Западу версию о том, что Тихановская – агент Кремля (33)

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...

Литва готовится ко второй волне коронавируса: реагентов хватит до октября (13)

Парламентский комитет нацбезопасности и обороны...

В Литву "с гуманитарными целями" смогут беспрепятственно приехать белорусы (3)

В Литву беспрепятственно смогут приехать зарубежные...

|Maža didelių žinių kaina