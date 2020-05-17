В Беларуси за сутки выявлено 969 человек с положительным тестом на COVID-19

Зарегистрированы 29 тыс. 650 человек с положительным тестом на COVID-19 (+969 человек за сутки). С 6 мая в Беларуси ежедневный прирост составляет более 900 человек.

Всего проведено 350 тыс. 515 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+5 за сутки).