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В Беларуси на 17 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
В Беларуси за сутки выявлено 969 человек с положительным тестом на COVID-19
© Itar-Tass / Scanpix

Зарегистрированы 29 тыс. 650 человек с положительным тестом на COVID-19 (+969 человек за сутки). С 6 мая в Беларуси ежедневный прирост составляет более 900 человек.

Всего проведено 350 тыс. 515 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+5 за сутки).

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Tut.by
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