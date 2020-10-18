В Беларуси за сутки прирост числа зарегистрированных случаев COVID-19 — 635 человек

Всего проведено 2 млн 222 тыс. 310 тестов.
На 18 октября выздоровели и выписаны 79 тыс. 757 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 929 пациентов (плюс четыре за сутки), как пишет Минздрав «с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией».
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