В Беларуси за сутки прирост числа зарегистрированных случаев COVID-19 — 635 человек

Всего проведено 2 млн 222 тыс. 310 тестов.

На 18 октября выздоровели и выписаны 79 тыс. 757 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 929 пациентов (плюс четыре за сутки), как пишет Минздрав «с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией».