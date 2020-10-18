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В Беларуси зарегистрированы 87 тысяч 698 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки прирост составил 635 человек, сообщает телеграм-канал Минздрава.
В Беларуси за сутки прирост числа зарегистрированных случаев COVID-19 — 635 человек
© AP / Scanpix

Всего проведено 2 млн 222 тыс. 310 тестов.

На 18 октября выздоровели и выписаны 79 тыс. 757 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 929 пациентов (плюс четыре за сутки), как пишет Минздрав «с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией».

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Tut.by
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