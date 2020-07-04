В Беларуси за сутки COVID-19 заразились 273 человека

По данным на 4 июля, в Беларуси выздоровели и выписаны 50 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 63 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 059 299 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 418 пациентов выявленной коронавирусной инфекцией (плюс шесть за последние сутки).
На этой неделе часть больниц Беларуси возвращаются к работе в обычном режиме. Ранее они были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом.
27 июня Александр Лукашенко рассказал, что сейчас специалисты «смотрят на пневмонии».
— Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно неинформативны, а смотрим на пневмонии. Любой вирус, этот тоже, действует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей, — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, «тяжелых» пациентов 1100 человек по всей стране.
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