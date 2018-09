View this post on Instagram

Змяняецца колер валасоў, з’яўляецца барада, а мы ўсё пішам і пішам з @anahornaja ... кніжку па абароне беларускай мовы 😊 Якія выпадкі абароны моўных правоў, на вашу думку, нам варта ўключыць? #беларускаямова #беларусь

A post shared by Ihar Sluchak (@ihar.sluchak) on Jun 12, 2018 at 1:56am PDT