Белорусский юрист Игорь Случак, известный в интернете под прозвищем "языковой инспектор", и политтехнолог Алина Нагорная, которая вместе с ним начала кампанию "Стоп-бульбаш", получили от белорусской Академии наук результаты лингвистического анализа ряда слов, которыми называют национальности.

Они хотели узнать, являются оскорбительными слова "бульбаш", "москаль", "жид", "хач", "ниггер", "пшек", "лабус" и "хохол". Академия наук ответила цитированием словарей и коротким вердиктом.

Заключение дала кандидат филологических наук, заведующая отделом лексики и лексикографии филиала Института языкознания Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Елена Лаптенок. Только лишь она принимала участие в экспертизе, из ответа неясно.

Но известно, какие источники использовались в анализе. Это белорусская Википедия (только официальным правописанием - Википедию классическим правописанием не применяли), Толковый словарь белорусского языка под редакцией Кондрата Крапивы (1977-1984), Белорусско-российский словарь Байкова и Некрашевича (1925), словарь языка "Нашей Нивы" (2007), а также ряд современных российских словарей и сайтов, от обычных толковых словарей до словарей жаргона.

При этом Википедия, которую может редактировать любой желающий, в анализе идет первым источником информации о современном говорении (и единственным, где слову "бульбаш" приписывается "дружеский характер"). Кроме "Википедии" и цитат из словарей в ответе на обращение Случака есть только заключение.

Что постановили

Согласно с результатами экспертизы:

"Москаль" и "ниггер" - слова с четкой негативной коннотацией, но обнаружить их оскорбительный характер можно только при употреблении в определенном тексте, в конкретной коммуникативной ситуации. При употреблении в адрес конкретного человека могут быть обидными и оскорбительными.

"Бульбаш", "жид" и "хохол" - слова с двойственной эмоционально-экспрессивной окраской, отрицательной и положительной. Оскорбительный характер может быть определен только в конкретном контексте. При этом слово "жид" дает четко негативную оценку в русскоязычной культуре и нейтральную в белорусскоязычной.

"Лабус", "пшек" и "хач" - слова без негативной коннотации, характер оценки и оскорбительность могут быть определены только в конкретном контексте. Но слова относятся к жаргонной лексике, имеют заниженную стилистическую окраску.

"Это не экспертиза"

Случак и Нагорная остались недовольными тем, как проводилась экспертиза. Алина Нагорная говорит, что они собираются обжаловать экспертизу, которую называет "не экспертизой, а сомнительным документом без научных данных, но с грамматическими ошибками", и делать новые запросы и шаги, чтобы получить "нормальную экспертизу".

Случак называет анализ "непрофессиональным и дилетантским", "очень поверхностным" и "ненаучным", добавляя, что заявляет это, написав магистерскую диссертацию. В анализе есть ссылки на некомпетентные источники - мол, на ту же Википедию нельзя ссылаться даже в курсовых работах в университетах (и в статьях Википедии, на которые ссылаются в экспертизе, нет ссылок на источники информации).

Он добавляет, что экспертиза часто ссылается на российские источники. И если для слова "ниггер", говорит Случак, это еще можно считать обоснованным, то в случае слов "москаль" и "бульбаш" - нет, так как для россиян первое будет явно оскорбительным, а второе нормальным. Белорусские реалии, считает он, не проанализированы.