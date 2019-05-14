В Беларуси выпустили первое в мире васильковое мороженое с добавлением льна и ржаной муки

Мороженое "Белый полюс" с лепестками васильков и семенами льна в пшеничном стаканчике минчане и гости столицы Беларуси смогут попробовать начиная с 13 мая. Первый пункт продаж — магазин Symbal.by на проспекте Машерова, 18 в Минске. Цена 90-граммовой порции из первой партии — 1 рубль 50 копеек (0,64 евро).
Белорусское мороженое "Белы полюс"
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Белорусский тренд на васильки задал столетие назад поэт Максим Богданович, а сегодня васильки появляются на самолетах, вывесках ресторанов и даже в мороженом. Национальный десерт выпустила старейшая в Беларуси фабрика мороженого "Белый полюс". Василек — не единственная фишка: пломбир приготовлен с добавлением семян льна, а стаканчик — ржаной муки. Задумка производителей — создать продукт, попробовав который, турист в буквальном смысле почувствует Беларусь на вкус.

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"Мы давно заметили, что простой вопрос туриста "что необычное можно попробовать в Беларуси?" ставит в тупик наших людей, которые сразу вспоминают только драники. Надеемся, что васильковый пломбир решит проблему: это на самом деле вкусное мороженое и уникальный продукт, которого нет ни в одной стране мира, кроме Беларуси.


Вкус его вряд ли спутаешь с другим десертом. Молочная основа мороженого дополняется цветочно-травяным ароматом, а если случается раскусить семечко льна, чувствуется сладкий медово-масляный привкус", — комментирует заместитель директора по маркетингу "Белого полюса" Максим Журович.

"Белый полюс — мороженое пломбир в вафельном стаканчике…" — так компания представляет новое мороженое на его упаковке. Бренд продвигает белорусский язык и национальные символы. Поэтому логично, что первым пунктом продажи василькового мороженого, станет магазин национальной атрибутики Symbal.by. Там новый продукт будет продаваться с 13 мая и до поздней осени.

С середины мая васильковый пломбир станут постепенно завозить в супермаркеты столицы и других белорусских городов. Экспортировать десерт производители отказались принципиально, чтобы сохранить изюминку (точнее васильки) "только в Беларуси и нигде больше".


На упаковке первого в мире мороженого с васильками и льном бренд "Белый полюс" разместил необычный англо-белорусский словарь.

На упаковке мороженого иностранцам предлагается пять фраз, выучив которые они наверняка не пропадут в Беларуси. Например, если туристы хотят найти новых друзей, то должны спросить: "Как добраться до Зыбицкой?".

А чтобы выразить респект новым друзьям, можно просто сказать: "Жыве Беларусь!".

Да-да, те самые купаловские слова попали на упаковку нового мороженого. А еще обещают, что скоро появится инстаграм-канал @belypolus, где иностранцам предложат эти и не только фразы в картинках. Кстати, отметим, что выполнена инструкция на белорусской латинице, а не на хаотичном гибриде звуков и букв.

"Как только иностранцы приезжают в нашу страну, им тут же предлагают поехать в Несвижский замок и попробовать драники, — комментирует заместитель директора по маркетингу "Белого полюса" Максим Журович. — Мы любим классику, но открываем туристам разные стороны Беларуси, особенно тем, кто приезжает сюда не впервые и возле замков драники уже попробовал.

Белорусский язык в первую очередь показывает нас как нацию. Поэтому мы хотим, чтобы иностранец в комплект к магнитикам взял с собой колоритную белорусскую фразу, произнося которую, вспоминал бы вкус и характер нашей страны".

"Наша Нiва"
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