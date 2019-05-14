В Беларуси выпустили первое в мире васильковое мороженое с добавлением льна и ржаной муки

Белорусский тренд на васильки задал столетие назад поэт Максим Богданович, а сегодня васильки появляются на самолетах, вывесках ресторанов и даже в мороженом. Национальный десерт выпустила старейшая в Беларуси фабрика мороженого "Белый полюс". Василек — не единственная фишка: пломбир приготовлен с добавлением семян льна, а стаканчик — ржаной муки. Задумка производителей — создать продукт, попробовав который, турист в буквальном смысле почувствует Беларусь на вкус.
"Мы давно заметили, что простой вопрос туриста "что необычное можно попробовать в Беларуси?" ставит в тупик наших людей, которые сразу вспоминают только драники. Надеемся, что васильковый пломбир решит проблему: это на самом деле вкусное мороженое и уникальный продукт, которого нет ни в одной стране мира, кроме Беларуси.
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English below 👇🏻 ⠀ Нарэшце! 💙 Неўзабаве ты вывучыш 30 беларускіх слоў, пакаштуеш першае валошкавае марозіва і выйграеш цэээлую скрыню🍦 Або нават ТРЫ? ⠀ Заставайся з намі! ✌🏻 ⠀ Finally! Very soon you’ll learn 30 words in Belarusian, taste new cornflower ice cream and win a whooole box of it. Or even THREE, who knows? ⠀ Stay with us!
Вкус его вряд ли спутаешь с другим десертом. Молочная основа мороженого дополняется цветочно-травяным ароматом, а если случается раскусить семечко льна, чувствуется сладкий медово-масляный привкус", — комментирует заместитель директора по маркетингу "Белого полюса" Максим Журович.
"Белый полюс — мороженое пломбир в вафельном стаканчике…" — так компания представляет новое мороженое на его упаковке. Бренд продвигает белорусский язык и национальные символы. Поэтому логично, что первым пунктом продажи василькового мороженого, станет магазин национальной атрибутики Symbal.by. Там новый продукт будет продаваться с 13 мая и до поздней осени.
С середины мая васильковый пломбир станут постепенно завозить в супермаркеты столицы и других белорусских городов. Экспортировать десерт производители отказались принципиально, чтобы сохранить изюминку (точнее васильки) "только в Беларуси и нигде больше".
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English below 👇🏻 ⠀ Нарэшце! 💙 Неўзабаве ты вывучыш 30 беларускіх слоў, пакаштуеш першае валошкавае марозіва і выйграеш цэээлую скрыню🍦 Або нават ТРЫ? ⠀ Заставайся з намі! ✌🏻 ⠀ Finally! Very soon you’ll learn 30 words in Belarusian, taste new cornflower ice cream and win a whooole box of it. Or even THREE, who knows? ⠀ Stay with us!
На упаковке первого в мире мороженого с васильками и льном бренд "Белый полюс" разместил необычный англо-белорусский словарь.
На упаковке мороженого иностранцам предлагается пять фраз, выучив которые они наверняка не пропадут в Беларуси. Например, если туристы хотят найти новых друзей, то должны спросить: "Как добраться до Зыбицкой?".
А чтобы выразить респект новым друзьям, можно просто сказать: "Жыве Беларусь!".
Да-да, те самые купаловские слова попали на упаковку нового мороженого. А еще обещают, что скоро появится инстаграм-канал @belypolus, где иностранцам предложат эти и не только фразы в картинках. Кстати, отметим, что выполнена инструкция на белорусской латинице, а не на хаотичном гибриде звуков и букв.
"Как только иностранцы приезжают в нашу страну, им тут же предлагают поехать в Несвижский замок и попробовать драники, — комментирует заместитель директора по маркетингу "Белого полюса" Максим Журович. — Мы любим классику, но открываем туристам разные стороны Беларуси, особенно тем, кто приезжает сюда не впервые и возле замков драники уже попробовал.
Белорусский язык в первую очередь показывает нас как нацию. Поэтому мы хотим, чтобы иностранец в комплект к магнитикам взял с собой колоритную белорусскую фразу, произнося которую, вспоминал бы вкус и характер нашей страны".
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