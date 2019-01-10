Бобруйский суд в Беларуси вынес смертный приговор Александру Осиповичу – его признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Smurtas
© A.Stackevič nuotr.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, ему назначена исключительная мера наказания – смертная казнь [через] расстрел", – говорится в заявлении пресс-службы.

На смертной казни настаивала прокурор Ольга Иванова. По ее мнению, Осипович не может находиться в колонии, так как он не раз покушался на здоровье и жизнь граждан.

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Обвиняемый заявил, что обжалует приговор в Верховном суде. Он сказал, что будет полагаться на самого себя, и попросил прощения перед родственниками и страной.

Мать одной из убитых Нина Климова по окончании суда заявила журналистам, что не верит в раскаяние Осиповича и осталась довольна вынесенным приговором.

В ночь на 20 июля две жительницы Бобруйска в одном из заведений города познакомились с 36-летним Александром Осиповичем. Позже они втроем поехали на такси к нему домой. В 7 утра одна из женщин позвонила в милицию с просьбами о помощи. По данным обвинения, девушка рассказала, что они с подругой закрылись в ванной комнате, а мужчина им угрожает убийством. Назвать точный адрес не смогла. Позже женщин нашли убитыми. Как установило следствие, хозяин квартиры нанес им многочисленные удары руками, ножом и молотком.

К моменту совершения убийства Осипович был четырежды судим и провел в колониях 11,5 лет. Ранее его признавали виновным в хулиганстве, причинении тяжких телесных повреждений и ограблении.

Свою вину в убийстве двух женщин Осипович признал. Но утверждал, что "70 процентов" произошедшего с ним утром 20 июля не помнит. После убийства мужчина убрал квартиру, вещи своих жертв выбросил в бак для мусора. Следствие пришло к выводу, что обвиняемый раздел убитых женщин, чтобы расчленить их и избавиться от тел. Осипович с этим не согласился.

Беларусь – единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где сохраняется смертная казнь. Многие правозащитные организации неоднократно критиковали за это Минск и призывали упразднить высшую меру наказания.

"Настоящее время"
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