В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой

Это предусмотрено постановлением Совета министров от 11 август № 475 «Об обороте пиротехнических изделий». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, уже вступил в силу и будет действовать до особого решения правительства.
"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — подчеркнули в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
На просьбу БелаПАН прокомментировать, чем вызвано такое решение, в МАРТ посоветовали обратиться в правительство. В свою очередь в пресс-службе правительства получить комментарий пока не удалось.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы выступил с тремя требованиями к Лукашенко: если не поможет, будут санкции
Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции...
Комитет парламента Литвы предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси (78)
Комитет по иностранным делам Сейма Литвы в среду принял...
Премьер-министр Литвы: на следующей неделе ждут новые критерии безопасности – будут зависеть от места жительства (7)
Премьер-министр Литвы в среду сказал, что в ближайшее...
Белорусский эксперт: Лукашенко стремится продать Западу версию о том, что Тихановская – агент Кремля (35)
Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...
Литва готовится ко второй волне коронавируса: реагентов хватит до октября (13)
Парламентский комитет нацбезопасности и обороны...