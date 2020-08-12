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12 августа в Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой, сообщает Naviny.by.
В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой
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Это предусмотрено постановлением Совета министров от 11 август № 475 «Об обороте пиротехнических изделий». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, уже вступил в силу и будет действовать до особого решения правительства.

"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — подчеркнули в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

На просьбу БелаПАН прокомментировать, чем вызвано такое решение, в МАРТ посоветовали обратиться в правительство. В свою очередь в пресс-службе правительства получить комментарий пока не удалось.

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