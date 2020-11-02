Следственный комитет Беларуси в понедельник, 2 ноября, возбудил уголовное дело против участников протестной акции, состоявшейся днем ранее в Минске. В качестве подозреваемых проходит 231 человек. Дело возбуждено по статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Максимальное наказание по ней - три года лишения свободы.

Фигурантами стали участники марша "Дзяды" ("Деды"), приуроченного ко Дню памяти предков, в их числе - журналисты Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский, сообщает Belsat.

Всего на акции протеста 1 ноября по всей стране были задержаны свыше 300 человек, подавляющее большинство из них - в Минске.

Акция памяти на фоне массовых протестов

"Дзяды" ежегодно отмечаются в Беларуси 2 ноября. Представители оппозиции ко Дню памяти предков организуют традиционное шествие и митинг в урочище Куропаты на окраине Минска, где в 1930-1940 годах сотрудники НКВД расстреляли и захоронили, по разным данным, от 30 до 250 тысяч человек. Территория захоронения занимает 15 гектаров и охраняется государством.

Власти, как правило, всегда разрешали эту акцию. В этом году акция прошла на фоне массовых протестов против режима Лукашенко и не была разрешена властями. Тем не менее, десятки тысяч демонстрантов собрались в центре Минска, чтобы пройти колонной до урочища. Милиция и ОМОН несколько раз преграждали путь протестующим, производя выборочные задержания, за демонстрантами следовали колонна спецтехники, водомет и около 10 машин с силовиками. В итоге до Куропат, по разным оценкам, дошли от 1500 до 2000 человек. Они провели там митинг-реквием и возложили цветы.