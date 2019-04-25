По информации Минлесхоза, запреты введены пока в двух областях Гродненской и Минской.
Так, в западном регионе нельзя посещать леса в Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Дятловском, Зельвенском, Мостовском, Новогрудском, Свислочском, Слонимском и Щучинском. А в столичном – в Березинском, Воложинском, Минском, Смолевичском, Стародорожском, Узденском и Червенском.
В ведомстве подчеркнули, что запрет означает «полный отказ от посещения лесов гражданами, а также въезд транспорта (за исключением служебного).
В Беларуси власти массово запрещают посещение лесов
На территории уже 17 районов Беларуси местные власти...
Лукашенко: Беларусь для Китая является всепогодным другом
Китай всегда может рассчитывать на поддержку...
Белорусских поставщиков санкционных продуктов в Россию посадили в тюрьму (9)
Суд в Гомеле вынес приговор гражданам Беларуси,...
Беларусь думает купить нефтяной терминал в странах Балтии для импорта нероссийской нефти (46)
Беларусь рассматривает возможность приобретения...
TOP новостей
Глава МИД Литвы встретился с Зеленским и пообещал Украине поддержку (29)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
Глава Сената Польши: нашими разногласиями пользуются враги (9)
В четверг в Cейме Литвы на торжествах по случаю 25-летия...
Литовцы Калининграда "против" референдума по двойному гражданству (60)
Литовцы Калининградской области РФ называют...
Литва призывает ужесточить санкции в отношении России из-за выдачи паспортов на Донбассе (49)
Министерство иностранных дел Литвы в четверг призвало...
СМИ: Литовские перевозчики предъявляют претензии производителям грузовых автомобилей (18)
В связи с тем, что Европейская комиссия (ЕК) несколько...