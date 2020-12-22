Фигурантами являются лидеры белорусских протестов Светлана Тихановская и Мария Колесникова, а также экс-дипломат Павел Латушко, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и "иные лица", сообщило ведомство.
В отношении соучредителя фонда солидарности By_help Алексея Леончика открыто дело о финансировании деятельности экстремистского формирования. Кроме того, Следственный комитет Беларуси по поручению Генпрокуратуры возбудил против членов КС дело о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти, добавили в ведомстве.
Протесты в Беларуси после выборов президента
В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
Правительство РФ одобрило кредит Минску
Правительство России ранее одобрило предоставление Беларуси кредита в 1 млрд долларов США (820 млн евро). Деньги для погашения и обслуживания белорусского госдолга будут переведены в 2020 и 2021 годах двумя траншами по 500 млн долларов, следует из правительственного распоряжения.
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