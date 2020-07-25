Выздоровели и выписаны 60 092 пациента (плюс 337 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 530 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
То есть сейчас в стране 6380 активных случаев коронавирусной инфекции.
Всего проведено 1 241 624 теста (плюс 10 940 за последние сутки). Процент положительных — 1,4. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас заявлял, что страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.
Ранее глава Минздрава Владимир Караник рассказал, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Снижается не только число инфицированных, но и пациентов с диагнозом «пневмония».
Тем временем 22 июля Лидия Ермошина заявила, что около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав такие впечатляющие цифры объяснил тем, что речь идет не только об инфицированных, но и о тех, кто на карантине как контакты первого и второго уровней, и тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.
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