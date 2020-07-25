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В Беларуси 67 002 случая COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 156 новых инфицированных.
Koronavirusas Baltarusijoje
Koronavirusas Baltarusijoje
© AFP / Scanpix

Выздоровели и выписаны 60 092 пациента (плюс 337 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 530 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

То есть сейчас в стране 6380 активных случаев коронавирусной инфекции.

Всего проведено 1 241 624 теста (плюс 10 940 за последние сутки). Процент положительных — 1,4. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас заявлял, что страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Ранее глава Минздрава Владимир Караник рассказал, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Снижается не только число инфицированных, но и пациентов с диагнозом «пневмония».

Тем временем 22 июля Лидия Ермошина заявила, что около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав такие впечатляющие цифры объяснил тем, что речь идет не только об инфицированных, но и о тех, кто на карантине как контакты первого и второго уровней, и тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

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Tut.by
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