По данным на 28 мая, выздоровели и выписаны 16 660 пациентов (плюс 737 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 219 пациентов (плюс пять за сутки).

Напомним, вчера впервые за последние три недели показатель суточного прироста новых случаев опустился ниже 900 (897), а количество новых зараженных почти сравнялось с количеством выздоровевших за последние сутки — 837. Сегодня он снова выше 900.