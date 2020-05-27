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В Беларуси, по данным на 27 мая, — 38 956 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Плюс 897 за сутки. Впервые за последние три недели этот показатель опустился ниже 900, а количество новых зараженных почти сравнялось с количеством выздоровевших за последние сутки — 837.
В Беларуси уже 38 956 случаев COVID-19. Плюс 897 за последние сутки
© Itar-Tass / Scanpix

По данным на 27 мая, выздоровели и выписаны 15 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (837 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 214 пациентов (плюс 6 за сутки).

Всего с начала вспышки в стране проведено 485 тыс. 534 теста на коронавирусную инфекцию (12628 за сутки). Процент положительных тестов — 7,1%. Вчера 9,2% от всех тестов были положительными.

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Tut.by
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