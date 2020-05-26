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В Беларуси, по данным на 26 мая, — 38 059 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — плюс 915.
В Беларуси уже 38 059 случаев COVID-19. Плюс 915 за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

Минздрав сообщает, что в Беларуси на 26 мая выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 637 за последние сутки). Умерло 208 человек (плюс четыре за сутки).

Всего с начала вспышки проведено 472 906 тестов, за сутки — 9902. Получается, 9,2% от всех тестов за день были положительными. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

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Tut.by
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