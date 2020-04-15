По данным на 15 апреля, в Беларуси зарегистрировано 3728 случаев коронавирусной инфекции. 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерло 36 человек.

За последние сутки было зарегистрировано 447 новых случаев заражения (на 14 апреля был 3281 заболевший, умерли 33 человека). Рекордным был прирост 9 апреля — 495 случаев.

Напомним, больше недели количество заболевших растет на несколько сотен в сутки. Минздрав это связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси на 15 апреля проведено 76 198 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится еще две-три недели.

Специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Именно поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.