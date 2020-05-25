На 25 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 249 за сутки).За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента (плюс 5 за сутки).

Всего с начала вспышки проведено 463 004 теста (12 377 за сутки). Это значит, что процент положительных результатов — 7,6%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.