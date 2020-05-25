aA
В Беларуси по данным на 25 мая — 37 144 случая COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Плюс 946 за последние сутки.
Koronavirusas Baltarusijoje
Koronavirusas Baltarusijoje
© AFP / Scanpix

На 25 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 249 за сутки).За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента (плюс 5 за сутки).

Всего с начала вспышки проведено 463 004 теста (12 377 за сутки). Это значит, что процент положительных результатов — 7,6%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Беларуси более 36 тысяч случаев COVID-19. Плюс 954 заразившихся за сутки (4)

В Беларуси по данным на 24 мая — 36 198 случаев COVID-19 ,...

Игра в жмурки с коронавирусом в Беларуси. Парад, аресты и старт президентской кампании Лукашенко (142)

Прошедший 9 мая в Минске парад по случаю 75-летия победы...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: карантин предложим продлить с началом лета (10)

На пресс-конференции министр здравоохранения Литвы...

Gitanas Nausėda

В Литве заключено соглашение: в обмен на снижение налогов работодатели обещают не снижать зарплаты (59)

В понедельник в президентском дворце представители...

Kalvarijų turgus

Жительница Вильнюса рассказала, почему при первой возможности уехала из одного из столичных районов (14)

Есть разные причины, по которым жители решают поменять...

Во время карантина работодатели выплатили щедрые премии: 23 компании заплатили работникам в среднем по 10 000 евро (2)

Несмотря на то, что многие представители бизнеса во...

На этой неделе в столице Литвы начинается пляжный сезон (5)

С 1 июня в столице Литвы начинается пляжный сезон. Этим...

|Maža didelių žinių kaina