В Беларуси уже 30 572 случая COVID-19. Плюс 922 за последние сутки

По данным Минздрава, на 18 мая зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19. Это плюс 922 новых случая за последние сутки. Всего проведено 364 319 тестов (13 804 за последние сутки).

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент (6 за последние сутки).

Напомним, озвученные прогнозы о ежесуточном приросте в 300−400 случаев и о пике заболеваемости в начале мая не оправдались. Замминистра здравоохранения Елена Богдан 14 мая заявила, что Беларусь вышла на плато по заболеваемости.