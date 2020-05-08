aA
В Беларуси на 8 мая зарегистрированы 21 101 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале.
В Беларуси уже 21 101 случай коронавируса. Плюс 933 за последние сутки
© AP / Scanpix

В Беларуси на 8 мая зарегистрирован 21 101 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 933 за последние сутки), что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 240 тыс. 146 тестов. Выздоровели и выписаны 5 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент (плюс пять за последние сутки).

Напомним, озвученные прогнозы о ежесуточном приросте в 300−400 случаев и о пике заболеваемости в начале мая не оправдались. Анализ данных по инфицированным показывает, что их число заболевших заметно возрастает через 5−7 дней после религиозных и массовых мероприятий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Лукашенко: если мы и дальше будем идти этим путем, то через месяц забудем про коронавирус (8)

В Беларуси сумеют побороть коронавирус , в том числе и...

Количество случаев COVID-19 в Беларуси уже больше 20 тысяч. Прирост за сутки — плюс 913 (4)

В Беларуси на 7 мая зарегистрированы 20 168 человек с...

TOP новостей

Исследование: как жители стран Балтии тратили деньги во время карантина (29)

Во время карантина в Литве больше всего выросли...

Президент Литвы почтил память жертв Второй мировой войны (170)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу почтил...

Lina Muižienė

Карантин в Iki: остановлена выплата надбавок, людей отправляют в отпуск, думают об увольнениях (23)

В апреле сеть магазинов Iki временно приостановила...

Глава МИД Литвы: мы должны сказать миру, что победа и свобода пришли не для всех Интервью: БелАЭС - это российский геополитический проект в Беларуси (525)

Накануне 75-летия окончания Второй мировой войны,...

Сообщается о 6 новых случаях коронавируса: в Вильнюсе, Клайпеде и Картяне (3)

8 мая Национальный центр общественного...

|Maža didelių žinių kaina