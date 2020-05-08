В Беларуси уже 21 101 случай коронавируса. Плюс 933 за последние сутки

В Беларуси на 8 мая зарегистрирован 21 101 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 933 за последние сутки), что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 240 тыс. 146 тестов. Выздоровели и выписаны 5 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент (плюс пять за последние сутки).
Напомним, озвученные прогнозы о ежесуточном приросте в 300−400 случаев и о пике заболеваемости в начале мая не оправдались. Анализ данных по инфицированным показывает, что их число заболевших заметно возрастает через 5−7 дней после религиозных и массовых мероприятий.
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