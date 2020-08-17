В Беларуси утром тотально пропал интернет

Отключение не было случайным: оно произошло не одномоментно у всех провайдеров - сеть отключалась постепенно у одного провайдера за другим, пусть и за относительно короткий период времени.
Примечательно, что отключение произошло после того, как Лукашенко вышел собравшимися на площадке рабочими МЗКТ и услышал скандирование «Уходи! Уходи!».
Затем Лукашенко сел в свой вертолет и спустя некоторое время после его отлета в Беларуси отключили интернет – полностью: работала только телефонная связь.
Портал Delfi также обратил внимание на то, что в течение 20 минут сервисы детальной статистики посетителей фиксировали отсутствие белорусских читателей на сайте.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что интернет в Беларуси отключают "из-за границы", а не по инициативе властей.
В тоже время белорусские пользователи отмечали, что проблемы с доступом касалисья в первую очередь сайтов независимых СМИ, международных интернет-ресурсов, соцсетей с мессенджерами и поисковых систем - Google и "Яндекс", а также видеосервиса YouTube.
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