В Беларуси утром тотально пропал интернет

Отключение не было случайным: оно произошло не одномоментно у всех провайдеров - сеть отключалась постепенно у одного провайдера за другим, пусть и за относительно короткий период времени.

Примечательно, что отключение произошло после того, как Лукашенко вышел собравшимися на площадке рабочими МЗКТ и услышал скандирование «Уходи! Уходи!».

Затем Лукашенко сел в свой вертолет и спустя некоторое время после его отлета в Беларуси отключили интернет – полностью: работала только телефонная связь.

Портал Delfi также обратил внимание на то, что в течение 20 минут сервисы детальной статистики посетителей фиксировали отсутствие белорусских читателей на сайте.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что интернет в Беларуси отключают "из-за границы", а не по инициативе властей.

В тоже время белорусские пользователи отмечали, что проблемы с доступом касалисья в первую очередь сайтов независимых СМИ, международных интернет-ресурсов, соцсетей с мессенджерами и поисковых систем - Google и "Яндекс", а также видеосервиса YouTube.