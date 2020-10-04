В Беларуси умер мужчина, которого доставили в больницу с травмами из изолятора

Брат погибшего рассказал телеканалу, что, со слов врачей, Денис говорил, что его избили милиционеры, при этом сами милиционеры сообщили врачам, что мужчина получил все эти травмы, упав со второго яруса кровати на Окрестина.

Вечером появился официальный комментарий от Следственного комитета. Приводим его целиком.

— Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины. По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался.

В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются очевидцы.

Некоторые Telegram-каналы и средства массовой информации активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции. Однако задержание мужчины не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.