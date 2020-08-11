Портал Delfi отслеживает ситуацию в Беларуси, публикуя актуальную информацию.

В Беларуси практически полностью пропал доступ к интернету. Основным источником информации в сети остается мессенджер Telegram, создатель которого Павел Дуров заявил, что вводит меры, разработанные специально для этой страны. Подписка на независимые белорусские каналы резко выросла, поскольку только так жители Беларуси и всего мира могут получать информацию.

Как отмечает Telegram-канал новостного портала Tut.by, пока что людей на улицах Минска немного. Закрыто несколько станций метро. В Бресте начались задержания: задержан в том числе корреспондент этого издания Станислав Коршунов.

В городе стоит много автобусов, автозаков. Людей задерживают на улицах, во дворах, вытаскивают из машин.

СМИ сообщают о взрывах и стрельбе в минском микрорайоне Серебрянка. Протестующие там собрались рядом с торговым центром “Полесье”, туда же ранее приехал ОМОН, которые использовал светошумовые гранаты. Автомобилисты поддерживают протестующих, как и вчера, звуковыми сигналами, сообщает BBC.

Жена незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и один из руководителей штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало записала видеообращение к Светлане Тихановской, силовикам, белорусам и всему миру.

Обращение Вероники Цепкало. Видео: объединенный штаб оппозиции. pic.twitter.com/3WX2W5dmRa — Алх Рамонэ (@alxramone) August 11, 2020

Она подчеркнула, что признает Тихановскую единственным легитимным президентом Беларуси и понимает ее решение покинуть страну: "Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власти оказывают давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности". Цепкало призвала силовиков перейти на сторону народа, а "мировое сообщество" — признать Тихановскую законно избранным президентом и "остановить кровопролитие" в Беларуси.

"Выборы в Беларуси были ни свободными, ни честными", — заявил Евросоюз. ЕС призвал власти немедленно отпустить всех задержанных во время протестов и вступить в диалог с оппозицией. "Народ Беларуси заслуживает лучшего", — говорится в заявлении.

Во вторник стало известно, что С.Тихановская покинула Беларусь и приехала в Литву. Свое решение она также объяснила в видеообращении. "И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - говорит С.Тихановская в этом обращении. - Люди, берегите себя, пожалуйста, - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".

Затем появилось еще одно обращение, в котором С. Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста в городах страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что появившиеся во вторник видеозаписи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской были сделаны под давлением.

Это заявление было записано 10 августа.

Болгеры "опознали" кабинет главы ЦИКа Беларуси, в котором, судя по всему, записывалось видео, по дивану. Светлана Тихановская зачитывает обращение, сидя на диване. Такой же диван стоит в кабинете главы белорусского ЦИКа Лидии Ермошиной.