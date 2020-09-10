aA
Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства потребовала приостановить пуск БелАЭС в связи с политическим кризисом в стране и другими факторами.
В Беларуси требуют приостановить пуск Островецкой АЭС в связи с политическим кризисом
© Itar-Tass / Scanpix

Как отмечается в заявлении, пуск реактора БелАЭС происходит в условиях политического кризиса, затрудняющего или делающего невозможной адекватную реакцию служб экстренного реагирования на нештатные ситуации, в том числе радиационные аварии, риск которых повышается во время пусконаладочных операций.

Авторы подчеркивают, что авария на атомной электростанции требует слаженной работы специалистов из разных областей, однако это невозможно в теперешних условиях, когда экспертное мнение игнорируется, а специалисты и независимые наблюдатели могут подвергаться давлению.

Статьи по теме:
ГИБАЭ: на БелАЭС продолжаются работы по физическому пуску энергоблока  (12)
Литва вновь обратилась к Беларуси по поводу данных о воздействии БелАЭС на окружающую среду  (47)

В обращении также говорится о недавнем политически мотивированном преследовании одного из основных критиков строительства БелАЭС Ирины Сухий, активистов-экологов Марины Дубиной и Ксении Малюковой.

Кроме того, выражается обеспокоенность проведением очередного этапа пуска реактора первого энергоблока БелАЭС в условиях отсутствия в публичном пространстве информации о разрешении Госатомназдора на эти работы.

Отмечается, что пусковые работы на атомном реакторе начались под политическим давлением и были приурочены к президентским выборам.

Национальная платформа ФГО ВП призывает провести прозрачную для общественности проверку безопасности АЭС с участием компетентных международных экспертов, разработать план экстренного реагирования, включая эвакуацию населения на случай аварии, с участием соседних стран.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

naviny.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Президент: позиции Литвы и Украины по Беларуси совпадают (46)

Позиции Литвы и Украины по ситуации в Беларуси...

"Delfi Главное": в школу в масках - что говорят учителя, регистрация на "Дни столицы", "золотые" грибы и опять старый "Новичок" (8)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Страны Балтии договорились о бойкоте электроэнергии с БелАЭС (14)

В результате стремления Литвы обеспечить поддержку...

Председатель ГСРЭ: важная для бойкота электричества с БелАЭС методика вскоре будет утверждена (22)

Страны Балтии ведут переговоры о бойкоте...

TOP новостей

Премьер Литвы: нам предлагают шведский вариант, но посмотрите, какая будет смертность (107)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в передаче...

Сейм Литвы призывает не допускать попытки России определить будущее Беларуси (158)

В четверг литовский парламент принял резолюцию, в...

Источники: президент Франции в этом месяце посетит Литву (29)

Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце...

В Беларуси по-прежнему ходят слухи о закрытии границ для перевозчиков: упоминают новую дату (3)

В Беларуси по-прежнему ходят слухи о закрытии границ...

Вильнюсские предприниматели: бизнес в Старом городе обречен (38)

Бизнес в Старом городе столицы обречен на провал не...

|Maža didelių žinių kaina