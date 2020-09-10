В Беларуси требуют приостановить пуск Островецкой АЭС в связи с политическим кризисом

Как отмечается в заявлении, пуск реактора БелАЭС происходит в условиях политического кризиса, затрудняющего или делающего невозможной адекватную реакцию служб экстренного реагирования на нештатные ситуации, в том числе радиационные аварии, риск которых повышается во время пусконаладочных операций.

Авторы подчеркивают, что авария на атомной электростанции требует слаженной работы специалистов из разных областей, однако это невозможно в теперешних условиях, когда экспертное мнение игнорируется, а специалисты и независимые наблюдатели могут подвергаться давлению.

В обращении также говорится о недавнем политически мотивированном преследовании одного из основных критиков строительства БелАЭС Ирины Сухий, активистов-экологов Марины Дубиной и Ксении Малюковой.

Кроме того, выражается обеспокоенность проведением очередного этапа пуска реактора первого энергоблока БелАЭС в условиях отсутствия в публичном пространстве информации о разрешении Госатомназдора на эти работы.

Отмечается, что пусковые работы на атомном реакторе начались под политическим давлением и были приурочены к президентским выборам.

Национальная платформа ФГО ВП призывает провести прозрачную для общественности проверку безопасности АЭС с участием компетентных международных экспертов, разработать план экстренного реагирования, включая эвакуацию населения на случай аварии, с участием соседних стран.