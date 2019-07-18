В Беларуси требуют денонсации договора о союзном государстве с Россией

Оппозиционный депутат Палаты представителей Анна Канопацкая инициировала сбор подписей граждан под заявлением в поддержку денонсации Беларусью договора о союзном государстве с Россией. Кампания стартовала 18 июля на интернет-платформе change.org.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

В петиции, которую планируется направить в Администрацию президента и парламент, говорится, что договор о создании Союзного государства, заключенный между Беларусью и Россией 8 декабря 1999 года, "ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь".

"Воля белорусского народа об экономической интеграции с Российской Федерацией, выраженная большинством избирателей (83,3%) на республиканском референдуме 14 мая 1995 года, реализована и закреплена членством Республики Беларусь в Евразийском экономическом союзе", — сказано в тексте обращения.

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В связи с этим подписанты требуют денонсации договора белорусской стороной.

В комментарии для БелаПАН депутат отметила, что, по ее мнению, в договоре о Союзном государстве нет необходимости, поскольку почти все вопросы белорусско-российских отношений решаются руководством двух стран напрямую либо по линии ЕАЭС, не основываясь при этом на пунктах союзного договора.

Канопацкая сообщила о намерении подготовить и внести в Палату представителей законопроект о денонсации союзного договора.

"Но прежде чем разрабатывать законопроект, мне надо понимать отношение граждан. Цель сбора подписей — понять, какое количество граждан Беларуси готово отстаивать суверенитет. Когда готовится проект закона, к нему прилагается обоснование его принятия. И достаточное количество подписей граждан может стать финальным штрихом к этому обоснованию", — пояснила она.

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