Экономический суд Минска приостановил рассмотрение иска Министерства информации Беларуси о лишении портала tut.by статуса СМИ. Соответствующее решение в четверг, 8 октября, вынес судья Иван Мойсейчик.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката компании "ТУТ БАЙ Медиа" Сергея Зикрацкого о приостановке производства. По словам защитника, компания обратилась в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда (ВС) с заявлением о признании недействительными трех из четырех письменных предупреждений от Мининформа, которые портал получил до этого. Именно эти предупреждения, по мнению ведомства, могут стать основанием для отзыва у портала соответствующего статуса.

Заседание по этому заявлению назначено на 26 октября. Если ВС признает эти предупреждения недействительными, то основания для лишения tut.by статуса СМИ будут отсутствовать. В этой связи адвокат настаивал на приостановке процесса.

Генеральный директор "ТУТ БАЙ Медиа" Людмила Чекина уже прокомментировала ход дела. "Мы, по крайней мере, надеемся на подробное рассмотрение всех наших аргументов - тех доказательств, которые мы собираемся представить в Верховный суд. Потому что мы не согласны с теми предупреждениями, которые нам вынесли", - заявила она, высказав мнение, что tut.by не наносила никакого вреда "государственным общественным интересам".

Приказ о приостановке выпуска сетевого издания

Министерство информации Беларуси во вторник, 29 сентября, издало приказ о приостановлении выпуска сетевого издания tut.by с 1 октября. Основанием для иска об окончательном лишении tut.by статуса СМИ служат четыре предупреждения, вынесенные Мининформации. При этом в случае портала tut.by - крупнейшего в стране - речь не идет о блокировке доступа к нему. "До 30 декабря, как указано в приказе министерства информации… у нас не будет статуса СМИ. То есть мы будем работать как интернет-ресурс, но не как СМИ", - пояснила в интервью DW главный редактор портала Марина Золотова. Она подчеркнула, что в качестве сетевого издания tut.by функционирует лишь с января 2019 года, а до этого с 5 октября 2000 года - момента основания - работало "как интернет-ресурс без всякого статуса СМИ". Правовой эксперт Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Ольга Сехович пояснила DW, что сотрудники теперь не смогут при исполнении обязанностей показывать удостоверение журналиста. Таким образом, для них станет более опасной работа на акциях протеста и передача контента с места событий.

Аудитория портала tut.by, по данным исследования gemiusAudience за август, - 69 процентов белорусских пользователей интернета. С 7 августа tut.by получил четыре предупреждения от Мининформа, которые касались, в частности, материалов "В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели, и что сказал ЦИК?", "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", а также "К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках".