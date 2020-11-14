В Беларуси сожгли дачу критиковавшего власти академика, подкинув ему "заколотую" куклу с угрозами

По словам академика, сгорели беседка, часть дома, подвал и баня. "Проще говоря, три независимых друг от друга очага возгорания. Пожарные считают, что это поджог", - рассказал Мрочек Tut.by. Сам профессор в это время находился в Витебской области на рыбалке. По его словам, "что-то удалось сохранить, что-то безвозвратно потеряно".

На месте пожара была обнаружена приколотая к стулу скальпелем тряпичная кукла с окровавленными глазами. К ней была прикреплена записка от лица некой женщины с требованием "покаяться" и публично рассказать, "как набивал свои карманы, продавая людям "востановленные кардиостимуляторы" (орфография сохранена). В конце записки говорится, что дом - "это только начало". Мрочек назвал обвинения в продаже б/у стимуляторов бредом.

По его словам, открытых угроз до этого он не получал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ по факту умышленного уничтожения либо повреждения имущества, совершенного общеопасным способом. Сын кардиолога Дмитрий Мрочек сообщил в Facebook, что "приехавшая бригада следователей после магического звонка собралась и уехала".

В конце августа Александр Мрочек был уволен с поста директора РНПЦ "Кардиология", который возглавлял с 2008 года, по инициативе нанимателя - Минздрава Белоруссии. И.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, объясняя коллективу научного центра увольнение Мрочека, заявил, что "задачи, которые сейчас стоят перед Министерством здравоохранения, требуют особых руководителей".

Сам Мрочек в интервью Tut.by после увольнения связывал свою отставку с желанием Минздрава "кого-то трудоустроить". Сотрудники РНПЦ, узнав об увольнении Мрочека, составили обращение в администрацию президента, Совет министров, Минздрав и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения с просьбой оставить его на посту. Подписи под обращением заняли несколько листов.

В день визита и.о. министра сотрудники центра встретили Мрочека продолжительными аплодисментами, а Пиневича проводили криками "Позор!" Врачи также выходили на акции с требованием восстановить уволенного руководителя.

После силового разгона акций протеста в стране медики РНПЦ "Кардиология" выходили на акции против насилия. Также они поддерживали своего задержанного коллегу, анестезиолога-реаниматолога Олега Черноокого и стояли с его портретами в цепи солидарности. Сам Мрочек выражал сомнения в правдивости официальной статистики по смертности от коронавируса в Беларуси и высказывал мнение, что "лишние" смерти Минздрав приписывает к категории "Болезни системы кровообращения". В конце октября Мрочек написал открытое письмо, в котором раскритиковал власти за угрозу протестующим боевым оружием и за увольнение ректоров медвузов, студенты которых выходили на протесты.

"Конечно, через какое-то время возможно, применив определенные усилия в идеологической работе, получить продукт, не замечающий чужих страданий. Может, даже кафедры новые появятся, где будут изучать не лечение травм, кровоподтеков и переломов, а, напротив, способов их создания, да чтобы побольнее и покровавее! Выйдут такие продукты из учебный заведений, как это было когда-то в дружественном нам Китае, с красно-зелеными цитатниками и значками вождя на униформе - и будут громить все подряд, и не будет места личному мнению, не то, что общественному протесту. Только лечить кто будет?" - написал Мрочек.